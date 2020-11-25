ونفذت التدريب القوات المسلحة لكل من مصر والسعودية والإمارات والأردن والبحرين والسودان، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية في مصر.

وبدأت المرحلة بتقديم شرح تفصيلي للفكرة التي بني عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي لمنطقة المشروع، ثم تم تنفيذ مشروع تكتيكي بالرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الجوية.

وأشار رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، إلى أن تدريب "سيف العرب" يستهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة، موضحا أن الهدف الأساسي للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار في المنطقة العربية.

وكان الفريق محمد فريد قد حضر إحدى مراحل المناورة، التي تضمنت تنفيذ القوات المشاركة عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وإعادة الحياة لطبيعتها داخل القرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبرية والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة.

وتزامن ذلك مع تنفيذ القوات البحرية للدول المشاركة عددا من الأنشطة التدريبية، شملت الإغارة على هدف ساحلي منعزل ومهاجمة وحدة بحرية بواسطة عناصر الضفادع البشرية.