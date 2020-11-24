وقال السيسي في كلمة وجهها لجموع المصريين في اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتعليم العالي ومسؤولين في قطاع الصحة، إن "وعي المواطنين والتزامهم وحرصهم هو الذي سيمكننا من مواجهة الأزمة دون خوف أو فزع".

وأضاف: "اللقاح الحقيقي لمواجهة هذا الوباء هو وعي المواطنين والتزامهم ووضع حالات الإصابة بالفيروس في حدودها الدنيا".

وشدد السيسي على ضرورة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مشيرا إلى أن العمل سيستمر مع اتباع الإجراءات الاحترازية.

وفي وقت سابق، بادرت مصر بحجز كمية كبيرة من لقاح فايزر الأميركي، بعدما أظهر نتائج مشجعة في مراحله التجريبية، بينما تسعى الحكومة إلى سد احتياجات البلاد من اللقاحات من مصادر متعددة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، أن الوزارة بادرت بحجز 20 بالمئة من احتياجات مصر من لقاح كورونا الذي تنتجه شركة فايزر الأميركية، و30 بالمئة من لقاح أوكسفورد في بريطانيا.

وسجلت مصر أكثر من 113 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 6560 حالة وفاة.