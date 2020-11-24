وقالت الخارجية السودانية في بيان: "ندين الهجوم الذي نفذته مساء أمس الاثنين جماعة الحوثي على محطة لتوزيع الوقود تابعة لشركة أرامكو شمالي جدة بالمملكة العربية السعودية".

وأضافت: "وإذ تجدد الوزارة شجبها للاعتداءات التي تقوم بها الجماعة، والاستمرار في اتباع نهج العنف، فهي تناشد المجتمع الدولي لتصعيد جهوده الرامية لتسوية النزاع في اليمن، وتجنيب المدنيين في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة السقوط ضحية له".

وهاجمت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ، مما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود، من دون وقوع ضحايا أو التأثير على إمدادات الشركة.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في بيان: "وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف".

وقوبل الهجوم الإرهابي الحوثي بإدانة من جانب عدد من الدول العربية، من بينها الإمارات والكويت والأردن.