وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة على موقع "تويتر"، "لم يحصل اجتماع كهذا"، في إشارة إلى مزاعم تم تداولها في الصحافة الإسرائيلية.

وأضاف أن كافة المسؤولين الذين حضروا اللقاء الأخير، خلال زيارة مايك بومبيو إلى المملكة، كانوا من السعوديين والأميركيين.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد بحث، في نيوم مع وزير الخارجية الأميركي آخر مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.