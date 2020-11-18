وأضاف عبد اللطيف الزياني في مؤتمر صحفي، أن وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، "قبل الدعوة لزيارة البحرين"، لافتا إلى أن الزيارة ستتم الشهر المقبل.

من جانبه، أكد أشكنازي أن إسرائيل "ستستمر في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مملكة البحرين".

وفي وقت سابق، الأربعاء، وصل أول وفد رسمي بحريني برئاسة الزياني، إلى تل أبيب، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها.

وكان في استقبال الوفد البحريني، وزير الخارجية الإسرائيلي، بالإضافة إلى وزراء ومسؤولين آخرين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وعلّق الزياني على الزيارة، قائلا: "تعد هذه الزيارة خطوة شجاعة اتخذتها مملكة البحرين، بما يتماشى مع رؤية الملك حمد بن عيسى آل خليفة.. لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، حيث تضطلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم".

وضاف: "مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل، تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل، بما يحقق المصالح المشتركة بينهما، إذ ستسهم في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات، وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلا".

وشدد وزير خارجية البحرين على أنت منطقة الشرق الأوسط "شهدت على مر العقود السابقة نزاعات وحالة من عدم الاستقرار، وقد حان الوقت لأن ننتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع".