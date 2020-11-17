وأضاف السيسي، خلال تفقده مقر الكلية الحربي، وحضور اختبارات الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية، أن القوات المسلحة المصرية تنتقي رجالها من بين ألاف المتقدمين بإتباع أرقى الأساليب العلمية في الاختيار في إطار من الشفافية وبكل حيادية ونزاهة، ومن كافة فئات الشعب المصري دون الالتفات إلى أي اعتبارات أخرى.

وأكد الرئيس المصري أن الأفضلية دائما للطالب الذي يجتاز بنجاح جميع الاختبارات العلمية والطبية والنفسية والرياضية، مشيرا إلى أن طلبة الكليات والمعاهد العسكرية يشكلون مع زملائهم من طلبة الجامعات المدنية أمل مصر وتطلعها نحو مستقبل أفضل.

ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إلى إن السيسي ناقش الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور على الساحتين المصرية والإقليمية والعالمية، وكذلك المعلومات العامة عن تاريخ مصر، وما شهدته من نهضة شاملة في مختلف المجالات، مشيدا بنظام الاختبارات العلمي الذي يتم إتباعه لانتقاء أفضل العناصر للانضمام للصفوف القوات المسلحة المصرية.

وأشاد السيسي، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة، بمستوي الطلبة المتقدمين "ومدى حرصهم على الالتحاق بالقوات المسلحة لنيل شرف الدفاع عن أمن مصر واستقرارها، وليكونوا أحد أهم الركائز الأساسية لبناء قادة وضباط المستقبل داخل مؤسسة القوات المسلحة العريقة، ليتواصل عطاء أبناء القوات المسلحة جيلا بعد جيل".