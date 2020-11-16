وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة لـ"فرانس برس": "باشرنا اليوم تسيير أولى رحلاتنا إلى مطار قرطاج الدولي في تونس، بعد إغلاق استمر أشهر من جراء تداعيات تفشي فيروس كورونا".

وأضاف قنيوة: "في المرحلة الأولى ستسير 3 رحلات أسبوعيا، وفي وقت لاحق سيتم بحث تسيير رحلات يومية إلى تونس".

وأشار المتحدث إلى أن السفر متاح لجميع المسافرين، شرط تطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة في البروتوكول الصحي الذي أقره البلدان أخيرا.

وتونس ثالث وجهة دولية تستأنف شركات الطيران الليبية الرحلات إليها بعد تركيا والسودان، عقب تخفيف القيود على السفر.

ويأتي ذلك عقب إعادة فتح معبر رأس جدير البري بين ليبيا وتونس، السبت.

وأعلنت ليبيا وتونس الأسبوع الماضي، التوصل بعد مفاوضات استمرت أسابيع إلى اعتماد بروتوكول صحي مشترك ينص على إظهار فحص سلبي يثبت عدم الإصابة بـ"كوفيد 19"، قبل 72 ساعة من موعد السفر، إلى جانب التزام حجر صحي ذاتي لـ10 أيام.

وكان الإغلاق قد أثر سلبا على التبادل التجاري بين البلدين، وعرقل انتقال العديد من التونسيين العاملين في ليبيا، علما أن ليبيين كثرا يقصدون تونس للعلاج والسياحة.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ عام 2011، تفشيا متسارعا للوباء، في وقت تواجه أنظمتها الصحية صعوبات جمة.

وبلغ عدد الإصابات بكورونا المستجد في ليبيا 74324 إصابة منذ نهاية مارس الماضي، وتعافى 44733 شخصا وتوفي 1025.