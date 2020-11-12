وأضاف الملك سلمان خلال خطاب أمام مجلس الشورى السعودي، أن المملكة تؤكد خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي للحصول على أسلحة الدمار الشامل وتطوير برنامجه للصواريخ الباليستية، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب.

وشدد العاهل السعودي، في خطابه، على أن المملكة تساند الجهود الرامية لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

وجدد الملك سلمان، ترحيب السعودية بتوقيع اللجان العسكرية الليبية المشتركة الاتفاق الدائم على وقف إطلاق النار ومطالبتها بوقف التدخل الخارجي.

وعن اليمن، دان العاهل السعودي انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية للقوانين الدولية والقواعد العرفية.

كما أكد العاهل السعودي على الدعم السياسي الكامل لمحادثات جوبا للسلام في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية في السودان.

وبشأن النفط، جدد الملك سلمان حرصه على استقرار أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن المملكة لا تزال تعمل لضمان استقرار إمدادات النفط للعالم رغم جائحة كورونا.