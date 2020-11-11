وجاء في قرار ملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن عاهل البلاد قرّر تكليف "صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة برئاسة مجلس الوزراء".

يُذكر أن الأمير خليفة أمضى 49 عاما في منصبه وهي الولاية الأطول لرئيس حكومة على مستوى العالم.

وأمر الملك بإعلان الحداد الرسمي أسبوعا، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءا من الخميس.