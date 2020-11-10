وتسارع انتشار فيروس كورونا في تونس التي تمكنت من السيطرة على الموجة الأولى هذا العام، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 70 ألف إصابة فضلا عن 1900 وفاة.

وكشفت مصادر طبية لرويترز أن طاقة وحدات الرعاية المركزة في أغلب المستشفيات العمومية بلغت أقصاها.

كانت تونس قد فرضت هذا الشهر حظر تجول ليلي في البلاد ومنعت التنقل بين الولايات لإبطاء تفشي الفيروس.