وبالتوازي مع تبوء المرأة التونسية مناصب في شتى القطاعات، يبدو أن ملاعب الكرة صارت بدورها مجالا يستقطب الكثيرات وذلك على الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي تشهدها الرياضة في تونس والتي دفعت المسؤولين إلى الهروب من الأعباء الثقيلة لمهمة رئاسة الجمعيات الرياضية.

نادي اتحاد برج العامري، أحد الأندية التي تنشط بدوري الدرجة الثالثة في تونس، يعد من الأندية المغمورة ولكن يبدو أن شهرته هذا العام تضاعفت لا فقط لبلوغه دور الستة عشر من مسابقة الكأس، وإنما أيضا لأن رئيسته، صليحة بوترعة هي أول إمرأة ترأس ناديا لكرة القدم في تونس.

وشكل ترؤس بوترعة وهي امرأة أعمال تونسية، لنادي برج العامري (غرب العاصمة تونس) منذ العام الماضي حدثا في الساحة الرياضية التي يكاد الحضور الرجالي يسيطر بالكامل على التسيير فيها.

وتقول بوترعة: "بحكم أن مدينة برج العامري هي مسقط رأسي، فقد كنت من المتابعات الوفيات للنادي والذي يضم فرعين، كرة القدم والكيك بوكسينغ، في البداية اقتصر وجودي على تشجيع اللاعبين ودعم النادي ماديا ومعنويا والوقوف إلى جانب مجلس الإدارة السابق ولكن في أوغطس 2019 قدمت ترشحي لرئاسة النادي وفزت في انتخابات الجمعية العمومية لأكون رئيسة جديدة لمجلس الإدارة."

وتضيف في حديثها لسكاي نيوز عربية: "يوم 30 أغسطس 2019 باشرت مهامي رسميا رئيسة للنادي، تحملت مسؤولية صعبة وذلك بالنظر إلى الأزمات المالية التي يعاني منها القطاع الرياضي وكرة القدم بشكل خاص، رغم ذلك لم أتردد في المضي إلى الأمام لقيادة اتحاد برج العامري إلى أفضل المراتب، هدفنا أن نجعل من نادينا إسما بارزا وذا مكانة مرموقة في الكرة التونسية."

نجح اتحاد برج العامري في الموسم الماضي في بلوغ دور الستة عشر من الكأس، وهي نتيجة تعد سابقة في تاريخ النادي كما كان قريبا من تحقيق الصعود لكن توقف النشاط بسبب فيروس كورونا أجل طموحات النادي للموسم المقبل بحسب صليحة بوترعة.

وكشفت صليحة بوترعة أنها لم تندم على خوض تجربة خاصة وغير مألوفة محليا وعربيا وتضيف: "أشرف على ناد يضم 250 لاعبا في كرة القدم والرياضات الدفاعية، المهمة تبدو ثقيلة ولكني أعمل مع مجلس إدارة يضم مسؤولين أكفاء، نعمل معا وهدفنا الارتقاء بالرياضة في مدينتنا نحو مراتب مشرفة."

وفضلا عن كرة القدم، استهوت التجربة عددا من النساء المهتمات برياضة كرة السلة على غرار وفاء بالطيب، التي تعد قيدومة المسيرات الرياضيات في تونس.

وتعتبر وفاء بالطيب، أستاذة الرياضة من النساء القليلات اللاتي اقتحمن غمار التسيير الرياضي من أكبر المناصب إذ أنها تترأس الأمل الرياضي بالوطن القبلي لكرة السلة منذ 27 سنة وقادته إلى التتويج بعشرات الألقاب كان آخرها كأس تونس في سبتمبر الماضي.

وتحملت بالطيب مهمة رئاسة الأمل الرياضي بالوطن القبلي (شمال شرق تونس) من 1993 إلى الآن، وهي أقدم رئيسة ناد رياضي في تونس، ويضم الفريق المتخصص في كرة السلة النسائية 210 مجازات.

بدورها تحملت عزيزة بن صالح مسؤولية رئاسة الجمعية الرياضية النسائية لكرة السلة بجمال (وسط شرق) وذلك منذ العام 1995 قبل أن قبل أن تترك ذلك المنصب لرئيس جديد وتتبوأ مهمة نائبة الرئيس منذ 2014.

واعتبرت عزيزة بن صالح أن مهمة رئاسة المرأة للجمعيات الرياضية صعبة جدا إذ تشهد الساحة الرياضة على حد قولها أزمة تمويل مما عرقل الجهود لتوفير موارد قارة وتحمل النفقات الباهضة لضمان النجاح.

وتشهد عديد الأندية الرياضية في تونس وجود المرأة في مواقع القرار وضمن مجلس الإدارة على غرار نجاة حسناوي نائبة رئيس مستقبل سكرة لكرة القدم، أو بثينة بوراوي رئيسة فريق كرة اليد في النادي الأفريقي أو جاوة بن زعرة رئيسة فريق الكرة الطائرة بالفريق ذاته.

يذكر أن الحكومة التونسية شهدت في 2016 تعيين أول إمرأة على رأس وزارة الرياضة حيث تحملت ماجدولين الشارني ذلك المنصب حتى 2018.