قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التهنئة إلى الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، بعد إعلان فوزه بانتخابات الرئاسة، السبت.
وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على موقع "تويتر": "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية وإلى كامالا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأميركي الصديق".
وأضاف: "الإمارات وأميركا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".