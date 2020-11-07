وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بايدن، مؤكدا علي "التطلع للتعاون والعمل المشترك، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بما فيه صالح البلدين والشعبين الصديقين"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية المصرية.

وتقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالتهاني لبايدن، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، ومؤكدا تطلعه الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني: "تهانينا للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس، وأتطلع إلى العمل معكما على تعزيز الشراكة التاريخية المتينة بين الأردن والولايات المتحدة لصالح أهدافنا المشتركة، المتمثلة في السلام والاستقرار والازدهار".

كما قدم الرئيس اللبناني ميشال عون التهنئة لبايدن، وعبر في تغريدة على "تويتر" عن أمله في عودة "التوازن في العلاقات اللبنانية الأمريكية" في عهد الرئيس الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن السلطان هيثم بن طارق هنأ بايدن بفوزه بالانتخابات.

وبعث سلطان عمان برقية تهنئة إلى بايدن عبر فيها "عن خالص تهانيه لفخامته لحصوله على ثقة الشعب الأميركي، وانتخابه رئيسا للفترة الرئاسية القادمة".

وهنأ الرئيس العراقي برهم صالح بايدن، قائلا: "نتطلع إلى العمل لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في كل الشرق الأوسط".

وبعد 4 أيام من الترقب، أعلِن فوز بايدن بحصوله على 284 من كبار الناخبين، وهو الحد المطلوب للفوز بالرئاسة، بفضل أصوات ولاية بنسيلفانيا، وفق وسائل الإعلام الأميركية الكبرى، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.