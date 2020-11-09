ونقلت الصحيفة الصينية عن رئيس "سينوفارم" قوله، الجمعة، إن 56 ألف شخص شخص تلقوا لقاح كوفيد-19 وسافروا إلى الخارج، ولم يصابوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر قال ليو جينغ تشن، في مؤتمر صحفي، أنه تم تطعيم حوالي 100 ألف شخص بلقاح الشركة، ولم يظهروا أي ردود فعل سلبية حتى الآن.

وأشار إلى أن مجموعة من بين الذين تم تلقيحهم، سافرت إلى الخارج، ولم تصب بالفيروس.

وجرى منح اللقاح في إطار "الاستخدام الطارئ"، لعدد كبير من موظفي شركة البترول الوطنية الصينية وشركة البتروكيماويات الصينية وشركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا.

وذكر تاو لينا، خبير اللقاح في شنغهاي، أن حقيقة عدم إصابة أي شخص تلقى اللقاح بالفيروس، تعد بمثابة "دليل أكثر واقعية على أن اللقاح يعمل".

وأبدى تاو توقعه بأن البيانات الحالية تشير إلى أن لقاح سينوفارم "ربما اقترب من طرحه في السوق".