وأوضح الجيش في بيان أن أشخاصا يستقلون دراجة نارية أطلقوا النار باتجاه الدورية التابعة للجيش، مما أدى إلى مقتل أحد العسكريين بينما لاذ المسلحون بالفرار.

وقد عُثر في المكان على كميّة من البضائع المهربة وحبوب مخدرة تزن حوالى 50 كلغ، إضافة الى درّاجتين ناريتين.

وسلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة، وتعمل قوى الجيش في المنطقة على ملاحقة مطلقي النار لتوقيفهم.