وذكرت الوكالة أنه تم الانتهاء صبيحة يوم السبت من عمليات إطفاء الحرائق الثلاثة "بنجاح"، والتي شملت كل من غابات مداغ، غربي وهران، وطافراوي جنوبي الولاية، وكريستل في الجهة الشرقية، فيما تتواصل عملية مراقبة الوضع لتجنب معاودة اندلاع ألسنة النيران من جديد وفق ما ذكر مصدر من مصالح الحماية المدنية.

وأشارت الحصيلة الأولية للحريقين اللذين شبا بكل من غابتي طافراوي وكريستل (دائرة قديل) إلى احتراق 8 و9 هكتارات على التوالي.

وتتم حاليا عملية جرد للخسائر بغابة مداغ، حسبما أشار المصدر ذاته، مشيرا إلى أن الحوادث الثلاثة لم تتسبب في أي خسائر بشرية.

وقد ساعدت أحول الطقس، لا سيما هبوب الرياح بولاية وهران، في امتداد ألسنة النيران التي يتم التحقيق في ملابسات حدوثها، بحسب المصدر.

وتناقلت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة بعض المشاهد عن هذه الحرائق، خاصة بغابة مداغ التي شهدت حريقا "مهولا" تسبب أيضا في عزل بعض الطرقات واضطرار سائقو السيارات إلى تغيير المسار، لا سيما وأن الحريق تزامن مع عطلة نهاية الأسبوع التي يقبل فيها العائلات على الغابة المذكورة للنزهة.

يذكر أن مصالح الحماية المدنية قد سخرت وسائل بشرية ومادية هامة لإطفاء هذه الحرائق، التي تمت تحت إشراف وتنسيق مديرها العقيد محفوظ سويكي، منها 27 شاحنة متعددة المهام وسيارات للدعم وأكثر من 100 رجل إطفاء.