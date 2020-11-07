وأفاد مراسلنا بالقاهرة بأن السيسي اقترع في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمنطقة مصر الجديدة في محافظة القاهرة.

وكانت الجولة الأولى من المرحلة الثانية، من انتخابات مجلس النواب بدأت عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في 13 محافظة مصرية.

والمحافظات هي: القاهرة، والمنوفية، والدقهلية، والغربية، وكفر شيخ، والشرقية، والقليوبية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وتوجه الناخبون إلى أكثر من 9400 مركز اقتراع في هذه المحافظات لاختيار مرشحيهم.

وتستمر عملية التصويت، التي تشمل 31 مليون ناخب، لمدة يومين.

وتجري انتخابات مجلس النواب المصري تحت إشراف قضائي كامل.

وكانت الجولة الأولى من انتخابات البرلمان في مصر قد تمت في أواخر أكتوبر الماضي.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن نسبة المشاركة في هذه الجولة بلغت 28%.

ومن المقرر أن تنظم جولتي إعادة في أواخر نوفمبر ومطلع ديسمبر، للدوائر الانتخابية التي لم تصل إلى نسبة الحسم.

ويُجرى التصويت وفقا لقانون انتخابي جديد ينص على تخصيص 50 بالمئة من مقاعد مجلس النواب المنتخبة البالغ عددها 568 لقوائم مرشحين مغلقة ومعدة سلفا.

ويخصص القانون باقي المقاعد الخاضعة للانتخاب إلى مرشحين فرادى.

ويتنافس فى هذه المرحلة 2083 مرشحا فرديا فى 70 دائرة انتخابية لشغل 142مقعدا، بينما تتنافس أربعة قوائم تضم 284 مرشحا لشغل 142مقعدا مخصصة للقوائم.