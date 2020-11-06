وقال يحيى، الخميس، إن الجمارك في مدينة سوسة الساحلية (شرق) حجزت خلال شهري يونيو ويوليو 70 حاوية "كبيرة" ثم 212 أخرى تضم نفايات تم توريدها من قبل شركة خاصة تونسية، وفقا لفرانس برس.

وبعدما أوضح أن هذه الشركة حصلت في مايو على ترخيص لتدوير النفايات البلاستيكية والبقايا إثر عملية الإنتاج، قال إن الجمارك اكتشفت ان التراخيص لا تتطابق مع نوعية النفايات.

وأضاف أنه تم إخطار السلطات بالوزارات المعنية وأقفت عملية التوريد ومنع دخول الحاويات للأراضي التونسية وفتحت وزارة البيئة تحقيقا إداريا في الموضوع.

وأكد مدير عام البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، الهادي الشبيلي، أن "هذه الحاويات تحمل نفايات منزلية وهذا ممنوع (...) والشركة لا تملك التراخيص للتصرف في هذا الصنف في النفايات".

وأضاف "هذا النشاط لا يتطابق مع التشريع الوطني ولا المعاهدات الدولية".

وقررت السلطات التونسية إرجاع الحاويات إلى إيطاليا في يوليو، لكنها لا تزال إلى اليوم في ميناء سوسة، وفقا للمصدرين.

واعتبر الناشط في مجال البيئة، عادل الهنتاتي، استيراد هذه النفايات "جريمة بيئية يعاقب عليها القانون".

وتم الكشف على هذا الملف في برنامج تلفزيوني يقدم تحقيقات استقصائية على قناة "الحوار التونسي" الخاصة وأثار ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل تونسيين.