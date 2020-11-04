وقال شيخ الأزهر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "تألمت كثيرا جراء الحادث الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة فيينا، فاجعة حوَّلت هذا المكان الهادئ الآمن إلى ساحة لإراقة الدماء وبث الذعر والخوف".

وأضاف: "أتعاطف مع الضحايا وأسرهم، وجميع ضحايا الإرهاب في العالم".

وختم أحمد الطيب تغريدته بالدعوة "إلى توحيد الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية".

وكان تنظيم داعش الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع، الاثنين، وذلك من خلال بيان بثه عبر قنواته على تطبيق تلغرام. وجاء في البيان أن "مقاتلا من داعش" نفذ هجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل أربعة أشخاص. وفي نص منفصل أرفق بصورة للمهاجم المسلح، تحدثت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم الإرهابي عن "هجوم بالأسلحة النارية نفذه (الاثنين) مقاتل من داعش بمدينة فيينا".