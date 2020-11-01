وكتب الرفاعي على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أن رئيس أركان الجيش المصري، الفريق محمد فريد، أجرى مباحثات في الخرطوم، حيث التقى وزير الدفاع السوداني، يسن إبراهيم، ورئيس أركان الجيش السوداني، الفريق محمد الحسين.

وأضاف المتحدث العسكري المصري أن فريد أجرى مباحثات في الخرطوم على رأس وفد رفيع المستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة المصرية.

واستهدفت المباحثات الإجراءات التنفيذية لنتائج زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان إلى القاهرة قبل أيام، حيث التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي هناك.

وشدد على توافق القيادتين المصرية والسودانية حول ضرورة الإسراع بتطوير مجالات التعاون العسكري والأمني بما يعزز قدرات الجانبين على مواجهة التحديات لأمنهما القومي ومصالحهما المشتركة.

وبدأت اللقاءات باجتماع ثنائي جمع فريد والحسين، حيث أكد الجانبان على خصوصية العلاقات والروابط بين مصر والسودان، أعقبه اجتماع موسع لوفدي البلدين تم خلاله استعراض التحديات الإقليمية وبحث سبل تطوير مجالات التعاون العسكري الحالي.

واتفق الطرفان على تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لكافة أفرع القوات المسلحة خلال الفترة القادمة مع تكثيف التعاون في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية.

وأكد فريد على عقيدة القوات المسلحة في اعتبار القدرات العسكرية المصرية رصيدا للسودان واعتبار القدرات العسكرية السودانية رصيدا لمصر.

وخلال لقاء فريد مع إبراهيم، تم استعراض خصوصية الروابط التي تجمع البلدين وقواتهما المسلحة وتوفير الظروف والمناخ الملائم لإطلاق آفاق جيدة للتعاون الثنائي.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن إبراهيم أكد مبدأ التعاون والعمل المشترك و الإرادة المتوفرة لذلك لدى الجانبين.

ومن المقرر أن تستكمل المباحثات الأحد بعقد اجتماع موسع لاستعراض النتائج النهائية للمباحثات والمخطط الزمني للتنفيذ.