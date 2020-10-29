ووفقا لتلفزيون "المملكة" الرسمي: "استأنفت 3 معابر حدودية برية عملها لاستقبال المسافرين، الخميس، بعد إغلاق دام أشهرا".

وأضاف أن هذه المعابر "اقتصرت على مركز حدود المدورة مع السعودية، وجسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين مع الأراضي الفلسطينية، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر".

ومن المقرر أن يستقبل كل من مركز حدود المدورة جنوبي المملكة، وجسر الشيخ حسين شمال غربي البلاد 100 مسافر يوميا، فيما سيستقبل جسر الملك حسين غربي الأردن 150 مسافرا.

وعلى القادمين إلى المملكة من هذه المعابر التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة تدعى "فيزيت جوردان" وعمل فحص كورونا (بي سي آر) قبل 5 أيام من قدومهم للمملكة، كي يحصلوا على موافقة "كيو آر كود" ليدخلوا البلاد.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله الأردن وحجر صحي منزلي لمدة أسبوع في حال كان سليما، وحجر منزلي لمدة 10 أيام في حال كان مصابا.

وكان الأردن قد أغلق حدوده البرية والمطارات في منتصف شهر مارس لاحتواء تفشي وباء كوفيد-19. وكان يسمح فقط بعبور الشاحنات المحملة بالسلع والبضائع.

وأعادت المملكة فتح المطار في سبتمبر الماضي.

وبعد أن نجح في الحد من الإصابات في الربيع والصيف، يشهد الأردن منذ مطلع سبتمبر ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة حتى مساء الأربعاء 700 وفاة ونحو 61942 إصابة.