وقال السيسي، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، إن الاستعلاء بالحرية درب من التطرف، مضيفا " كفى إيذاء لنا".

وشدد الرئيس المصري على الرفض القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز أو المقدسات الدينية.

تشريع دولي يجرم معاداة الإسلام

وفي وقت سابق، دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، المجتمع الدولي إلى إقرار تشريع يجرم معاداة الإسلام والمسلمين، مشددا على ضرورة الالتزام بالسلمية وبالطرق القانونية في الدفاع عن النبي محمد والدين الإسلامي.