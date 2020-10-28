وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلال الاتصال، أخبر الشيخ محمد بن زايد العاهل المغربي بقرار بلاده افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون، في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وقالت الوكالة: "عبر الملك عن شكره الجزيل وتقديره الكبير لولي عهد الإمارات على هذا القرار التاريخي المهم الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة أن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة".

وتابعت: "أعرب الملك عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية تفتتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية".