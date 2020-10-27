وذكرت مصادرنا أن الشحنة تم إخفاؤها داخل إحدى الحاويات والتي تحمل كمية من السكر. وتشمل الشحنة كمية من المخدرات تقدر بنصف طن من الكوكايين والهروين.

وتؤكد المعلومات الواردة أن كمية المخدرات كانت في طريقها للمليشيا الحوثية وبإشراف من حزب الله الإرهابي.

من جانبها، قالت مصادر قضائية في النيابة الجزائية المتخصصة بعدن إن النيابة تلقت بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات في عدن عن وجود كمية من المخدرات يجري العمل على إدخالها إلى البلاد في شحنة سكر مكونة من خمسة عشر حاوية قادمة إلى ميناء عدن من دولة البرازيل عبر أحد موانئ الدول المجاورة على متن إحدى السفن.

وحسب المصادر، فقد وجه النائب العام بالإشراف على التفتيش الذي استمر ثلاثة أيام متواصلة لمحتويات الحاويات المبلغ عنها بحضور خبراء المخدرات وعدد من الجهات الضبطية ومندوب من التحالف.

وأكدت المصادر أن عملية التفتيش كشفت عن وجود كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت مخبأة في إحدى الحاويات، والتي تفيد نتائج الفحص الأولي أنها من مادة الكوكايين المخدر. وقررت النيابة تحريز هذه الكمية على ذمة القضية.

كما أفاد المصدر بأن النيابة العامة وجهت باستكمال التحقيق مع المتهم الموقوف على ذمة القضية، وأمرت بعدم مغادرة طاقم السفينة التي ضبطت على متنها واستدعاء مسؤول شركة الخط الملاحي الناقل.