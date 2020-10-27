وقال حاشوش، في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية، إنه "نتيجة لتحري وزارتنا فقد وصل عدد من يتقاضون رواتب مزدوجة إلى 24 ألف شخص، سواء كانوا موظفين أو متقاعدين من مختلف دوائر الدولة".

وبين أن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تنته بعد من تدقيق موضوع مزدوجي الرواتب للذين هم من الموظفين والمتقاعدين ويتقاضون في الوقت نفسه إعانات الحماية الاجتماعية أو راتب المعين المتفرغ وأنها مستمرة في إجراءاتها".

وأبرز أن "هناك عددا من الموظفين والمتقاعدين أقروا من خلال مراجعتهم لدوائر الدولة والوزارات بتقاضيهم رواتب الإعانة أو المعين المتفرغ إضافة إلى رواتبهم الحكومية،وهؤلاء تجاوزوا خمسة آلاف شخص تقريبا".

كما لفت إلى أن "عملية التقاطع مستمرة مع الوزارات والهيئات المستقلة المختلفة، حيث لم تكمل الوزارة سوى أقل من نصف دوائر الدولة، ونحن في طور إتمام هذه العملية".

ودعا حاشوش إلى أن "تتعاون الوزارات والدوائر الحكومية مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل إتمام تقاطع البيانات للكشف عن مزدوجي الرواتب"، مؤكدا "استرداد مبالغ تصل إلى 8 مليارات دينار حتى الآن".

أما في ما يخص مبادرة التوظيف التي أطلقها مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن وزير العمل أكد "أن التقديم ليس على وزارتنا، وإنما على موقع إلكتروني تابع لمكتب رئيس الوزراء".

وأشار إلى عدم "وجود تفاصيل عن عدد الأعداد المتقدمة، لكن هنالك قاعدة بيانات لدى الوزارة مسجل فيها نحو مليون و600 ألف عاطل عن العمل في العراق ومن كل المؤهلات، سواء كانوا من ذوي الشهادات أو من دونها، ومن بينهم حاملو الشهادات العليا".