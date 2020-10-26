وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد قال إن قوات التحالف تمكنت مساء الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وأوضح أن ميليشيا الحوثي أطلقت الطائرة "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية"، وفق ما ذكرت وكالة واس.

والأحد، اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

والسبت أيضا، أعلنت قوات التحالف اعترض طائرة مسيّرة حوثية استهدفت الأراضي الواقعة جنوبي السعودية.