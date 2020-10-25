وكان قد أفاد الدفاع المدني بمنطقة عسير السعودية، السبت، بسقوط شظايا على المدنيين والأعيان المدنية بسراة عبيدة جراء اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.

وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، كما تضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.