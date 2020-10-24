وصرح المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، بأن المديرية تلقت بلاغا عن سقوط شظايا بأحد مراكز محافظة سراة عبيدة نتيجة اعتراض طائرة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وقد نتج عن ذلك إصابة أحد المدنيين من المواطنين بإصابة طفيفة، كما تضررت 5 منازل و3 مركبات مدنية.

وذكر المتحدث أنه "تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

ويعترض التحالف العربي عددا كبيرا من الصواريخ الحوثية وهي في طريقها إلى الأراضي السعودية، كان آخرها في يوينو الماضي حين دمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باتجاه مدينة نجران.

كما تمكنت قوات التحالف، الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية من الأراضي السعودية.