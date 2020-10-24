وقال بيان للحكومة إن هذه التدابير "تتعلق بمنع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والسادسة صباحا، باستثناء التنقلات لأسباب صحية أو مهنية".

كما قررت السلطات أيضا إغلاق الملاعب الرياضية والمنتزهات، مع إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر بحلول الساعة الثامنة مساء، وكذلك وقف وسائل النقل العام بحلول الساعة التاسعة مساء، وتشجيع العمل عن بعد.

وسجل المغرب الجمعة 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 4151 حالة الخميس، اعتبرت الأعلى على الإطلاق منذ ظهور أول حالة بالبلاد في الثاني من مارس الماضي.

وتضم منطقة الدار البيضاء أكبر عدد من الإصابات، إذ سجلت الجمعة 1673 حالة.

وبلغ إجمالي الإصابات في المغرب 190416، بينما بلغ مجموع الوفيات 3205 بعد تسجيل 73 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.