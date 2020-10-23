وأضاف نتانياهو أن اجتماع وفود إسرائيلية وسودانية سيكون قريبا لمناقشة التعاون التجاري والزراعي، واصفا إقامة علاقات مع السودان بأنه "تحوّل استثنائي".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، عن اتفاق بين السودان وإسرائيل على بدء العلاقات الدبلوماسية، مؤكدا أن البلدين أرسيا "السلام" بينهما.

وغرد المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في موقع تويتر: "أعلن الرئيس أنّ السودان وإسرائيل توافقا على إقامة العلاقات بينهما، في خطوة كبيرة جديدة نحو السلام في الشرق الأوسط".

وأكد ترامب أن "العديد والعديد" من الاتفاقات الأخرى قادمة. وجاء إعلان الجمعة عقب توقيع اتفاقيات لإقامة علاقات دبلوماسية مؤخرا بين إسرائيل والإمارات والبحرين.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالإعلان، وقال متوجها إلى ترامب: "نوسّع دائرة السلام بهذه السرعة بفضل قيادتك".

وقبيل التصريح حول بدء العلاقات، كشفت الإدارة الأميركية نيّة ترامب شطب الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وشكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الرئيس الأميركي خلال المكالمة الهاتفية على هذا القرار، وأشاد بالأثر الهام لهذا الإجراء على الاقتصاد السوداني.