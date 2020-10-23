وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه أن قرار الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع برفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب ساعد في تمهيد الطريق أمام السودان ليصبح أحدث بلدع ربي يتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة علاقات مع إسرائيل.

وكانت مصادر في الحكومة السودانية ذكرت في وقت سابق لإذاعة الاسرائيلية ترجيحها الإعلان عن إقامة العلاقات مع تل أبيب في موعد أقصاه الجمعة.

وأضاف المصادر أن الإعلان سيتم عبر محادثة هاتفية تجمع ممثلا عن السودان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر مجلس السيادة السوداني أن ترامب وقع في وقت سابق أمر تنفيذيا لإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وذكر البلاغ المنشور على الصفحة الرسمية للمجلس على فيسبوك، أن هذا اليوم "يوم تاريخي للسودان ولثورته المجيدة".

وكان ترامب ذكر في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، الاثنين، أن "حكومة السودان الجديدة التي تحرز تقدما هائلا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".