ودأبت الميليشيات الحوثية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة مفخخة باتجاه المناطق المدنية الآهلة بالسكان جنوبي السعودية، لكن تحالف دعم الشرعية نجح في اعتراض غالبيتها.

وكان التحالف قد أعلن في 11 أكتوبر الجاري عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الأراضي السعودية، كما اعترضت قوات التحالف طائرة مماثلة في 9 سبتمبر الماضي.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في 26 سبتمبر الماضي، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع الميليشيات الحوثية، في العاصمة اليمنية صنعاء.