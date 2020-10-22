وأوضحت المؤسسة، عبر تغريدة في موقع "تويتر"، أن هذا الحريق شب وسط أعشاب وأشجار في منطقة وعرة بجبل غلامة الذي يقع بني محافظتي تنومة والنماص.

وأضافت أن نشوب الحريق في هذه المنطقة جعل اللجوء إلى الآليات أمرا صعبا، ونظرا لذلك، تمت الاستعانة بفرق راجلة باستخدام المعدات اللازمة لمثل هذه الحوادث.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني إن شدة الرياح زادت من انتشار الحريق واتساع رقعته في جبل غلامة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأوردت أنه تم تطبيق خطط الإسناد المعدة بشكل مسبق للدعم البشري والآلي، كما تأهبت فرق تدخل سريع بشكل احترازي في المساكن المجاورة.

في غضون ذلك، شارك مغردون مقطع فيديو قصيرا يوثق الحريق وتصاعد الدخان وألسنة النيران.

وعلى الصعيد ذاته، وفي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، ذكر مغردون أنه تمت بالفعل السيطرة على الحريق.

وأفاد مغردون بأن رجال وعناصر الدفاع المدني تمكنوا بالفعل من إخماد الحريق في تنومة.