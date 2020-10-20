وبحسب مراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن اتفاقيات للتعاون الإماراتي الإسرائيلي سيجري توقيعها خلال زيارة الوفد التاريخية.

ويضم الوفد الإماراتي، وزير الدولة للشؤون المالية حميد الطاير، ووزير الاقتصاد عبيد بن طوق، ومساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية عمر غباش.

وفي هذه الزيارة، وهي الأولى لوفد إماراتي إلى اسرائيل بعد توقيع معاهدة السلام التي أبرمت الشهر الماضي بين البلدين، سيوقع الجانبان أربع اتفاقيات في قطاعات اقتصادية مختلفة.

في غضون ذلك، كان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد أكد أن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، ستضع أسسا عظيمة للنمو الاقتصادي لجميع دول المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن "المعاهدة الإبراهيمية بين الإمارات وإسرائيل بنيت على أساس تعزيز أمن المنطقة وتحقيق رفاهية اقتصادية لجميع الدول في غياب محاولات لتحقيق السلام في المنطقة لأكثر من 25 عاما".

وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة اتخاذ مقاربة جديدة ترتكز على إجراء مفاوضات بناء على رغبة الطرفين خلق فرص للابتكار وتحقيق رفاهية الشعوب.