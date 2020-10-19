وقالت دائرة الجمارك الأردنية وإدارة مكافحة المخدرات في بيان مشترك إنه "تم إحباط أكبر محاولة تهريب لمادة الكوكايين المخدرة منذ بداية هذا العام"، وقد ضُبط خلالها "48 كيلوغراما من تلك المادة المخدرة".

وأشار البيان إلى توقيف شخصين ضالعين في تلك القضية بعدما "تبين نيتهما إعادة تهريب تلك المواد إلى إحدى الدول المجاورة"، لافتة إلى "تحويل القضية لمدعي عام محكمة أمن الدولة".

وبحسب البيان فإن مادة الكوكايين تم إحضارها في طرد بريدي عبر مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) وقد "أخفيت بطريقة سرية بداخله".

وغالبا ما تعلن السلطات الأردنية إحباط عمليات تهريب مخدرات على الحدود مع سوريا.

وتؤكد وزارة الداخلية أن 95 بالمئة من المخدرات التي تُضبط معدة للتهريب إلى الخارج.

وعقوبة الإتجار بالمخدرات في المملكة هي السجن لمدة تراوح بين 3 أعوام و15 عاما تبعا للكميات المضبوطة، أما الحيازة والتعاطي فتصل عقوبتها إلى السجن لثلاث سنوات.