وتصاعدت حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس لتبلغ حاليا أكثر من 40 ألفا، حيث يأتي ذلك أن تمكنت من احتواء الفيروس في وقت سابق من العام.

وسمح رئيس الحكومة التونسية لكافة الولاة بإعلان حظر التجول في جهاتهم انطلاقا من الثلاثاء، وذلك بعد ترأسه صباح الاثنين في قصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

واطلع رئيس الحكومة خلال هذه الجلسة على سير التحقيق في حادثة كشك سبيطلة، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل من ثبت تورطه، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الحكومة.

كما تم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني في البلاد والأحداث التي عرفتها مدينة الشابة بولاية المهدية، إثر القرارات الأخيرة للجامعة التونسية لكرة القدم، ومدى امتثال المواطنين لإجراءات حظر التجول.