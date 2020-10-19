وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية إن رحلة الاتحاد للطيران رقم "إي واي 9607" القادمة من أبوظبي، هبطت في مطار بن غوريون في ساعة مبكرة من الصباح وعلى متنها أفراد الطاقم فقط.

وبحسب المتحدثة، أقلت الطائرة متخصصين إسرائيليين في مجال السياحة في رحلة إلى الإمارات تستمر ليومين، ومن تنظيم مجموعة (مامان) للخدمات اللوجستية.

وقالت مجموعة الاتحاد للطيران الإماراتية إنها صنعت "التاريخ".

وجاء في تغريدة للمجموعة عبر حسابها على موقع تويتر "أصبحت الاتحاد أول شركة طيران خليجية تشغل رحلة ركاب إلى إسرائيل. هذه ليست سوى البداية".

وكانت كل من الإمارات وإسرائيل وقعتا في منتصف سبتمبر معاهدة السلام رسميا في البيت الأبيض.

وصادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأسبوع الماضي، على الاتفاقية مع الإمارات.

وقال مسؤول في وزارة النقل الإسرائيلية، إنه من المقرر أن توقع الإمارات وإسرائيل الثلاثاء اتفاقا يقضي بتسيير 28 رحلة تجارية أسبوعية بين البلدين.

والأحد، دشّنت البحرين وإسرائيل رسميا في المنامة، الأحد، علاقاتهما الدبلوماسيّة الكاملة.