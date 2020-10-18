وبموجب القرار الملكي السعودي، ستضم هيئة كبار العلماء في المملكة:

- مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ، عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ـ رئيساً

- الشيخ صالح بن محمد بن صالح اللحيدان.

- الشيخ صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان.

- الشيخ عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

- الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن التركي.

- الشيخ عبدالله بن سليمان بن محمد المنيع.

- الشيخ صالح بن عبدالله بن محمد بن حميد.

- الشيخ محمد بن عبدالكريم بن عبدالعزيز العيسى.

- الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن المطلق.

- الشيخ سعد بن ناصر بن عبدالعزيز الشثري.

- الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن محمد الكلية.

- الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب.

- الشيخ محمد بن حسن بن عبدالرحمن آل الشيخ.

- الشيخ يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد.

- الشيخ يعقوب بن عبدالوهاب بن يوسف الباحسين.

- الشيخ محمد بن محمد المختار بن محمد مزيد.

- الشيخ جبريل بن محمد بن حسن البصيلي.

- الشيخ عبدالسلام بن عبدالله بن محمد السليمان.

- الشيخ غالب بن محمد بن أبوالقاسم حامظي.

- الشيخ سامي بن محمد بن عبدالله الصقير.

- الشيخ بندر بن عبدالعزيز بن سراج بليلة.

كما أمر الملك بتعيين فضيلة الشيخ/ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ووجه العاهل السعودي بإبلاغ هذا الأمر للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.