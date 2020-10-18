وأضاف: "متابعة للجهود التي قدتها لإقامة اتفاقية السلام مع البحرين، تغادر اليوم بعثة إسرائيلية إلى المنامة برئاسة رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات. إنها تسافر بصحبة بعثة أميركية يترأسها وزير الخزانة الأمريكي مينوتشين".

وتابع: "هذا تقدم ملموس، ونحن ندفع اتفاقيات السلام هذه مع البحرين والإمارات قدما. هذا هو سلام حقيقي. ستعمل البعثات الآن على اتفاقيات تعاون وعلى إقامة اتفاقية السلام مع البحرين".

ووصف نتانياهو ما جرى بأنه "اختراق آخر في علاقاتنا مع العالم العربي"، مشيرا إلى أنه "تم تحقيقه بفضل السياسة المختلفة والجديدة التي ننتهجها".

وأضاف: "إنها ليست جديدة لأننا ننتهجها منذ 25 عاما، ولكنها تأتي بثمارها الآن، السلام مقابل السلام والاقتصاد مقابل الاقتصاد".

وتابع: "هذا يوم مؤثر جدا، وآمل أننا سنستطيع أن نخبركم قريبا عن إقامة علاقات مع دول أخرى".