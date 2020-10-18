ويرافق الوفد في رحلته على متن طائرة تابعة لشركة طيران العال الإسرائيلية وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، الذي قال مكتبه إن المهمة تهدف إلى "تعاون اقتصادي موسع" بين إسرائيل والبحرين والإمارات.

وقال وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، إن الزيارة تأتي للبدء في تفعيل إعلان تأييد السلام بين إسرائيل والبحرين،

وأكد الزياني أن إعلان السلام يمثل خطوة تاريخية مهمة تعكس اهتمام ملك البحرين بتحقيق الأمن والسلام والإزدهار في المنطقة.

من جانبه، أكد وزير الخزانة الأميركي وجود فرص كبيرة للتعاون بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين في مجالات عدة على رأسها الاقتصاد والاستثمار.

وأوضح "نتطلع لرؤية رحلات تجارية عدة بين إسرائيل والبحرين مستقبلا. الفرص أمامنا كبيرة لتعاون الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والاستثمار والثقافة والأمن".

وتابع: "من هنا، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب والعاهل البحريني وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي لقيادتهم العظيمة ومضيهم قدما في اتفاقيات السلام كما أتطلع للمشاورات والمباحثات التي ستعقد خلال الأيام المقبلة".

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، إن المنطقة تشهد فصلا جديدا من فصول السلام، واصفاً الاتفاقية مع البحرين بالتاريخية..

وأضاف "هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم يكتب فيه فصل جديد من فصول السلام، التاريخ يكتب أمام أعيننا، قبل 3 أيام أقر الكنسيت الاسرائيلي اتفاقية السلام المهمة مع الإمارات، ونحن هنا نقف في المنامة من أجل توسعة دائرة السلام وإضافة دول جديدة لعملية السلام".

رفع مستوى العلاقات

ووقعت إسرائيل والبحرين "إعلان السلام والتعاون والعلاقات الدبلوماسية والودية البناءة" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر، لكن هذه الوثيقة لم تصل إلى حد المعاهدة الرسمية.

وقال مسؤول شارك في إعداد الزيارة إن إسرائيل والبحرين ستوقعان على بيان يرفع مستوى العلاقات.

ويسافر أعضاء الوفد إلى المنامة في رحلة تابعة لشركة العال تحمل رقم 973 وذلك في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي بالبحرين.

وسينتقل منوتشين وبقية المسؤولين الأميركيين، الاثنين، إلى الإمارات التي فتح اتفاقها مع إسرائيل الباب أمام التجارة الثنائية.

ويوم الثلاثاء، سيرافق المسؤولون الأميركيون أول وفد من الإمارات في زيارته لإسرائيل.