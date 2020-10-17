وأفاد الوزير الإسباني أنه تطرق مع نظيره التونسي توفيق شرف الدين ورئيس الحكومة هشام المشيشي إلى ملف الهجرة غير النظامية وتجارة البشر وشبكات الهجرة السرية.

وقال غراندي مارلاسكا وفق ما جاء في فيديو نشرته رئاسة الحكومة التونسية على الإنترنت "لدينا فرصة لمزيد من تعميق التعاون والتنسيق".

وعبّر الوزير الإسباني عن رغبة بلده في الإفادة من الخبرة التونسية في مكافحة الإرهاب ودعا إلى "تنسيق أكبر بين البلدين في مجال الهجرة غير النظامية"، وفق المصدر ذاته.

وتزايد عدد الشباب الراغبين في الهجرة من دول المغرب العربي نتيجة انسداد الآفاق على المستويين السياسي والاقتصادي والتداعيات الاجتماعية للقيود المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.4

بدورها شدّدت الدول الأوروبية الضغط على دول جنوب المتوسط لوقف موجات الهجرة غير النظامية.

وتراجع أعداد الواصلين إلى السواحل الإسبانية بصفة عامة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، لكن صار الجزائريون يمثلون ثلثي الواصلين متجاوزين بذلك عدد المغاربة، وفق الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).