وأعلن دقلو، في تصريحات صحفية عقب لقائه الإدارات الأهلية بالشرق، عن تشكيل لجان لحل مشكلة شرق السودان بالتراضي، مشيرا إلى الأحداث المؤسفة التي وقعت في ولاية كسلا بسبب إقالة الوالي، ووجه القوات النظامية بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين.

وأفاد دقلو أنه ناقش مع الإدارات قضايا الشرق، وأكد أن مسار الشرق تم التوقيع عليه بحضور دولي وأقر قيام مؤتمر الشرق التشاوري بالتوافق ودون إقصاء لأحد.

ودعا النائب الأول أهل الشرق للتحلي بالصبر والحكمة ونبذ العنف والعنصرية، وقال إنه سيتم تشكيل لجان من الخبراء والأعيان والإدارات الأهلية لحل مشكلة الشرق حلاً جذرياً، ودعا للإعداد الجيد لمؤتمر الشرق.

وناشد ناظر البني عامر، علي إبراهيم دقلل، أهل الشرق بالتحلي بالصبر، وقال: "نحن مع الدولة لوضع الحلول التي وعدتنا بها".

وأضاف أن الخطأ لا يعالج بالخطأ، مشيراً إلى أن الأحداث وقعت بسبب تعيين وإقالة والي كسلا. وأكد دقلو أنه سيأتي الحل الذي يرضي للجميع.

من جانبه، أكد ملك البوادرة متوكل حسن دكين، أن ما حدث في الشرق سببه بعض المطامع السياسية.

ودعا ناظر الأمرار علي محمود، أهل الشرق لضبط النفس والحكمة ونبذ الفتنة، وقال "إننا تلقينا تنويراً من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي حول السلام ومساعيه لإنزال اتفاق السلام لأرض الواقع وحل مشكلة الشرق السياسية والاجتماعية والتنفيذية والحدودية بالتوافق بين مكوناته كافة".

من جانبه، دعا ناظر الحباب كنتباي حامد، إلى تهدئة الأوضاع بشرق السودان، وأكد أن كل سوداني سيجد حقوقه كاملة بعد تنفيذ اتفاق السلام.

وقال "إننا سنقف مع الحكومة لحل مشاكل البلاد"، مضيفا :"لن نعود إلى الوراء.. سنواصل مع النائب في عقد المؤتمر التشاوري".