وقالت المديرية إنّ عمليات البحث لا تزال مستمرة لمعرفة إن كان ثمة أشخاص داخل منزلين انهارا. كما تسبب الانفجار في تضرر ستة بيوت مجاورة في حي "طريق الرقاصة".

ووفق المعلومات الأولية، فإنّ الانفجار وقع حين كان مقاول يقوم بأشغال حفر وأصاب أنبوب غاز المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق مهول بحسب صور بثتها قنوات محلية.

وقدم الرئيس عبد المجيد تبون تعازيه لعائلات الضحايا، وأمر بتوجه وزراء الصحة والنقل والطاقة إلى مكان الحادث، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.