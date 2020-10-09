وقال بيان القيادة العامة: "بالإشارة إلى برقية المدعو وزير دفاع السراج التي يدعي فيها تحرك وحدات من القوات المسلحة العربية الليبية نحو مدن في الغرب الليبي ما هي إلا ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "قواتنا ملتزمة بإعلان وقف إطلاق النار المعلن في القاهرة يوم الاثنين الموافق الثامن من شهر يونيو الماضي وملتزمة بتمركزاتها في مواقعها على خط سرت الجفرة".

وتابع: "إن مثل هكذا ادعاءات هي عبارة عن محاولة لضرب العملية السياسية السلمية القائمة حاليا والتي يدعمها المجتمع الدولي".

وأبرز البيان أن هذه الادعاءات هي "كذلك عبارة عن ذريعة لكي تتقدم الميليشيات التكفيرية والإجرامية والقيام بعمليات استفزازية وذلك دليلا على أن هذه المكونات الخارجة عن القانون لا تريد نجاح المساعي الحميدة التي تؤدي إلى حل الأزمة الليبية وتوحد الليبيين على محاربة الإرهاب والجريمة وبناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة".

وجاء في ختام البيان للجيش الليبي: "سنكون مع الخيار السلمي دائما ومع خيار الحرب إذا دعت الضرورة الوطنية".