وذكر ملك المغرب، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الجديدة للبرلمان، أنه جرى وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد، مضيفا "خطة الإنعاش ستعتمد على صندوق محمد السادس للاستثمار".

وتابع "يجب العمل على تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية والعمل كذلك على خلق فرص العمل والحفاظ على مصادر الدخل".

وشدد العاهل المغربي أن "نجاح أي خطة ومشروع مهما كانت أهدافه يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وأردف قائلا "يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية المثال في هذا المجال وأن تكون رافعة للتنمية وليس عائقا لها".

وأبرز الملك محمد السادس في الخطاب نفسه أن "نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي والتأسيس لعقد اجتماعي جديد يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية".

وأشار إلى أن مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة تتطلب تعبئة وطنية شاملة وتظافر جهود الجميع لرفع تحدياتها.

وختم بالقول "المسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين أو لا يكون.. أنا واثق من أننا سنرفع جميعا هذا التحدي في إطار الوحدة الوطنية والتضامن الاجتماعي".