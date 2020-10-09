وقالت المنظمة في بيان إن عريقات "أصيب بكوفيد 19 وأخذ استراحة من التزاماته في ضوء هذه الظروف".

وخضع عريقات البالغ من العمر 65 عاما المصاب بتليف رئوي، لعملية زرع رئة في مستشفى بالولايات المتحدة عام 2017، قبل استئناف أنشطته.

ويشغل عريقات منصب أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، وهو قريب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وشارك في مفاوضات سلام عدة.

ومنذ بداية جائحة كورونا، سجلت حوالى 39500 إصابة بفيروس كورونا بينها 335 وفاة في الضفة الغربية، وحوالى 3750 إصابة بينها 24 وفاة في قطاع غزة.