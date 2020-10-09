وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب، في بيان، أن العملية التي جرت مساء الأربعاء سمحت بـ"إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات على متن شاحنة للنقل الدولي للبضائع، وحجز ما مجموعه 11 طنا و440 كيلوغراما من مخدر الشيرا (الحشيش)".

وقال المصدر إن الشاحنة المحملة بمواد زراعية كانت تستعد لمغادرة ميناء طنجة باتجاه إسبانيا، مشيرا إلى توقيف سائقها، وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 33 عاما.

وتستمر التحريات لتوقيف باقي "المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية"، بحسب البيان الصادر عن الشرطة.

وهذه ثاني أكبر كمية من المخدر يُعلن ضبطها في المغرب هذا العام، بعدما ضُبط في أغسطس 13 طنا من الحشيش في منطقة قروية قرب الدار البيضاء (غرب).

وضبطت السلطات المغربية العام الماضي نحو 179 طنا من المخدرات، بحسب آخر حصيلة رسمية.