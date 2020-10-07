وأوضحت موسي، في مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك، أنها اكتشفت الإصابة بعدما قررت كتلة الدستوري الحر أن تجري الفحوص، بمبادرة منها.

وطمأنت رئيسة الدستوري الحر عائلتها والرأي العام وأعضاء الحزب، بأنها بخير ولا تعاني أي أعراض، قائلة "لا تخافوا عني من هذه الناحية".

وانتقدت موسي ما وصفته بالتخاذل من قبل رئاسة مجلس النواب التونسي في إعمال تدابير الوقاية من الفيروس المؤدي إلى مرض "كوفيد 19".

وأوردت أن على النواب الذين حضروا إلى الجلسة المنعقدة في الثاني من أكتوبر الجاري أن يبادروا إلى إجراء الفحوص من أجل التأكد من سلامتهم، فضلا عن الالتزام بالحجر الصحي ريثما تظهر نتيجة الاختبار.

وشددت عبير موسي على أن المطلوب من السلطة التشريعية في البلاد هو أن تكون قدوة في مراعاة إجراءات الوقاية التي أقرتها وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن نشاطها الحزبي سيستمر خلال فترة الحجر، وذلك من خلال مقاطع الفيديو ومنصات التواصل الاجتماعي.

وقالت إنها كانت تنوي القيام بعدد من الأنشطة والزيارات في مناطق تونسية، لكنها ألغت البرنامج عقب تبين الإصابة بفيروس كورونا الذي تحول إلى جائحة عالمية.