ونشر حساب ويكيبيديا العربية على موقع تويتر، قائمة بأكثر 15 مقالا تمت زيارتها خلال شهر سبتمبر، وتصدرتها الصفحة الخاصة بالأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، إذ وصل عدد الزيارات إلى 841,746.

وفي المركز الثاني، جاءت صفحة الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي استلم سدة الحكم خلفا للأمير الصباح. ووصل عدد الزيارات إلى 726,656.

وكان الشيخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء في الولايات المتحدة حيث كان يُعالج منذ يوليو الماضي، يحكم الكويت منذ 2006، وقاد سياستها الخارجية لأكثر من 50 عاما.

وقد وارت الكويت الثرى جثمان أميرها الراحل، الأربعاء، واقتصر حضور الجنازة على أفراد الأسرة الحاكمة بسبب مخاوف من جائحة كورونا.