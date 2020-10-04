ونقل الشيخ محمد بن راشد "أصدق تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

ورافق الشيخ محمد بن راشد، في تقديم واجب العزاء، وفد كبير ضم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومحمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعبد الحميد محمد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، والدكتور مصلح عايض الأحبابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى دولة الكويت.

وكان الشيخ محمد بن راشد قد وصل والوفد المرافق إلى دولة الكويت في وقت سابق قبل ظهر اليوم، حيث كان في استقبالهم على أرض المطار الأميري الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، والشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، والشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

وقد وارت الكويت، الأربعاء، الثرى جثمان أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واقتصر حضور الجنازة على أفراد الأسرة الحاكمة بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وكان الشيخ الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي الثلاثاء في الولايات المتحدة حيث كان يُعالج منذ يوليو الماضي، يحكم الكويت منذ 2006 وقاد سياستها الخارجية لأكثر من 50 عاما.